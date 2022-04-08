Об этом Марк Фейгин рассказал в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», передает «НБН».

Правозащитник, российский оппозиционер Марк Фейгин ответил на вопрос, готов ли российский диктатор Владимир Путин применить ядерное оружие. Фейгин отметил, что мир имеет дело с не вполне здоровым человеком, который еще и увлекается оккультными обрядами. В частности, юрист отметил, что в недавнем расследовании российского издания «Проект» говорится, что Путин увлекается пантовыми ваннами из рогов молодых оленей.

Кроме того, Фейгин отметил, что поговаривают о том, что у Путина онкологическое заболевание.

«Мы имеем дело с человеком не вполне здоровым. И где грань этого физического и психологического нездоровья – это большой вопрос. Где эту границу прочертить?», — сказал правозащитник.

По словам Фейгина, Путин способен на безумные поступки и в этом уже убедился весь мир, глядя на то, какие зверства творят его войска в Украине. Юрист считает, что Путин готов применить ядерное оружие, которым он угрожал Западу с первых дней войны против Украины.

«Вполне может быть, что он готов, морально принял для себя решение, при определенных обстоятельствах он это оружие применит. Готово ли его окружение отправиться от своих богатств, гедонистического образа жизни на тот свет? В этом я очень сильно сомневаюсь. Желание может быть и есть, а вот возможности поскромнее», — заявил Фейгин.

Ранее Фейгин прокомментировал участие российского олигарха Абрамовича в переговорах Украины и РФ.