О том, что данное дело — наиболее «серьезный скандал» десятилетия, произошедший в оборонном ведомстве страны-агрессоре, если учитывать предыдущий аналогичный «кейс», когда в ноябре 2012 года был отправлен в отставку глава идентичной российской структуры Анатолий Сердюков, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — Иванов, судя по всему, давно наладил взаимодействие со своим непосредственным начальником Сергеем Шойгу, так как ранее занимал должность вице-премьера в правительстве Московской области в 2012 году, когда действующий глава Минобороны РФ был губернатором данного региона.

Следует отметить, что еще в декабре позапрошлого года, командой оппозиционного политика Алексея Навального был выпущен материал-расследование о жизни семьи Иванова: чиновник и его жена Светлана потратили не менее 1 млн евро на отдых, аренду вилл и яхт, покупку драгоценностей и одежды, а личные счета «второй половины» функционера пополнялись компанией, занимающейся восстановлением жилья в оккупированном РФ Мариуполе. В частности, Иванов практически открыто обогащался, в разы завышая сметы на государственные строительные подряды в этом украинском городе.

Таким образом, информация относительно роскошного образа жизни Иванова, весьма неуклюже сочетается с призывом Путина к Федеральному собранию (в феврале этого года) касательно формирования новой национальной элиты, состоящей из героев так называемой «СВО» и прочих военных РФ.

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли, что стоит за задержанием заместителя Шойгу, указав на последствия его ареста.