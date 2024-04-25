В резолюции Европарламента, принятой 493 голосами, отмечается, что путинский режим в стране-агрессоре незаконно стремился продлить свое пребывание у власти, информирует «НБН».

В документе постановления отмечается, что об этом свидетельствует отмена ограничения в Российской Федерации на количество президентских сроков. Кроме того, проведение псевдовыборов на временно захваченных украинских территориях подтверждает антидемократический и авторитарный характер политической системы государства-террориста.

Европейский парламент осудил проведение «выборов» в стране-агрессоре и оккупированных регионах Украины, а также призвал членов ЕС после истечения срока полномочий кремлевского диктатора Владимира Путина 7 мая не признавать его главой Российской Федерации.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сравнил Путина с Гитлером. Представитель Берлина призвал союзников готовиться к нападению российских войск.