Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в эфире ABC News 10 апреля, сообщает «НБН».

Мы собираемся предоставить Украине оружие, которое ей необходимо, чтобы дать отпор россиянам и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления

– сказал он.

В эфире NBC News Салливан сказал, что оружие в Украину поступает «каждый день».

Мы делаем все, что можем, как Соединенные Штаты, круглосуточно работая над доставкой собственного оружия и занимаемся организацией и координацией поставок оружия из многих других стран, чтобы Украина имела то, что ей нужно. Оружие поступает каждый день, в том числе и сегодня… Мы будем продолжать настойчиво работать над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно, чтобы укрепить свои позиции на поле боя и укрепить свои позиции за столом переговоров

– сказал он.

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По не подтвержденным пока данным администрация американского президента Джо Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам. Об этом сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне. По его словам, такое оружие повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия опять угрожает миру ядерным оружием: названо ключевое условие