Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Ильи Пономарева.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине, сообщил об аресте Владислава Суркова. Он до февраля 2020 года занимал должность помощника диктатора РФ Владимира Путина. На данной должности он отвечал за «украинское направление» и курировал ОРДЛО.

«Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», — сказал он.

Однако официальной информации об этом пока нет. Пономарев отметил, что «минобороноские» всегда, мягко говоря, недолюбливали Суркова.

По данным Пономарева, несмотря на то, что Путин уволил Суркова с поста своего помощника более двух лет назад, он до сих пор имеет тесные связи с так называемыми «республиками». Более того, он как никто знает реальную ситуацию в ОРДЛО.

Также Пономарев отметил, что Сурков всегда был довольно близок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот «во многом следует заветам» Суркова.

Напоследок Пономарев подчеркнул, что информация пока официально не подтверждена, но и не опровергнута.

«Ждем подтверждения или опровержения», — пишет он.

Ранее ряд источников сообщали, что Путин начал искать виновного в провале вторжения в Украину. Он также поручил разобраться, куда были направлены деньги, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 год.

Ранее журналист Грозев назвал кандидатов на роль «виновника» в поражении вторжения в Украину.