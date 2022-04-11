Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Военный эксперт Олег Жданов озвучил условие, при котором война с Россией может затянуться на годы.

«К сожалению, такой риск есть. Если наше политическое руководство пойдет на переговорный процесс без четкой позиции и начнет заключать перемирие, то это будет отсроченная война. Мы получим что-то на примере «Минска-2». Кстати, именно на это сейчас намекает Россия. Я имею в виду заявление Лаврова о том, что надо включить Беларусь в переговорный процесс и она должна тоже стать гарантом нашей безопасности, как и Россия. И если наши согласятся на этот переговорный процесс, то мы можем попасться, и заключить какай-то очередной меморандум или перемирие в виде «Минска-3». И тогда это война на годы», — сказал Жданов.

По словам Жданова, есть шанс заключить договор о сосуществовании, ведь после зверств российских войск в Буче, Бородянке и других городах не может быть никакой речи о каком-то мирном соглашении.

«Если мы будем создавать свою переговорною позицию на поле боя, тогда у нас есть шансы заключить договор о сосуществовании. Потому, что о каком мирном соглашении после Бучи, Бородянки можно говорить с РФ?», — заявил он.

Жданов считает, что у Украины есть ресурсы для полного разгрома армии РФ. Однако нам не обойтись без помощи Запада.

«Да, конечно, есть. Но не без участия западных партнеров. Если они нам окажут военно-техническую помощь, то да мы в состоянии решить этот вопрос на поле боя», — заявил Жданов.

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