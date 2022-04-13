Жена нардепа от «ОПЗЖ», который накануне был арестован СБУ, записала видеообращение к главе Турции Реджепу Эрдогану, попытавшись манипулировать известным политиком ради спасения супруга, информирует «НБН».

Марченко заявила, что ее муж «удерживается незаконно в качестве заложника», кроме того якобы он не нарушал никаких законов. Телеведущая назвала происходящее с Медведчуком «проявлением терроризма», которое, по ее мнению, противоречит законодательству Украины и нормам международного права.

Обращаясь к турецкому лидеру, жена кума Путина подчеркнула, что Эрдоган выступает за мирный диалог. Марченко добавила, что президент Турции называл себя другом Украины и другом России, призвав его использовать свой авторитет и влияние для освобождения Медведчука.

Отметим, что Марченко также опубликовала видеообращение к украинскому президенту. Телеведущая потребовала от Зеленского отпустить ее супруга, который «всегда выступал за мир в Украине».