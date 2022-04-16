Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять народного депутата, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских военных, попавших в российский плен.

По словам украинского лидера, Украина передала этот сигнал и публично, и непублично.

«Если им это интересно, они отреагируют», — сказал Гарант Конституции.

К слову, накануне вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, сколько украинских военнослужащих Россия удерживает в плену. По словам Верещук, в российском плену находятся около 700 украинских военнослужащих.

Ранее Зеленский озвучил летальные потери ВСУ с 24 февраля.