Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Комментируя слова Зеленского о том, что договор с РФ может состоять из двух документов – о гарантиях безопасности для Украины и о ее отношениях с Россией, Володин заявил, что украинский президент хочет «выиграть время», одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

Спикер Государственной думы РФ заявил, что Зеленский, «если думает о гражданах Украины», должен незамедлительно принять все требования Кремля.

Прямая речь Володина:

Первое: отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе: фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны.

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