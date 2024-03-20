Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Воздушно-космических силах страны-агрессора, рассказал, что ночью под ударом дронов оказался военный аэродром «Энгельс-2», информирует «НБН».

Сообщается, что в результате атаки беспилотников на авиабазу два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 МС получили повреждения. По словам источника, якобы с самолетами ничего серьезного не произошло и в будущем они будут летать.

Другой собеседник заявил, что на этом аэродроме погибли четыре работника.

Отметим, что Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов сообщил о падении трех дронов на территории авиабазы «Энгельс-1».

Ранее украинское издание заявило, что за ночной атакой беспилотников на Энгельс стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.