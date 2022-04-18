Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

По мнению военного эксперта Олега Жданова, битва за Донбасс будет длиться не более двух недель. Как известно, многие аналитики считают, что это сражение определит дальнейший ход всей войны.

«Думаю, до двух недель, не более. Почему? Судя по тому количеству войск, которое смогла собрать РФ, на больше их не хватит… И дело в том, что резерва нет. Вот тот, который они держат 20-25 тыс. человек, он еще не готов для ввода. Они постараются его ввести, как второй эшелон. Но на сегодняшний день это не решит проблемы», — подчеркнул военный эксперт.

Жданов отметил, что во время первого наступления Украина смогла отбить около 180 тыс. военных РФ, которые наступали с разных направлений. И это при том, как подчеркнул Жданов, что мобилизация у нас началась 24 февраля.

Сейчас же Путин стянул на Донбасс группировку, которая в разы меньше, чем та, которая была сразу.

«Здесь они намного слабее… Максимум на что их хватит – это 7-10 дней. К концу апреля мы будем понимать, что, где и как», — подытожил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, может ли Путин неожиданно нанести ядерный удар.