Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на BFMTV.

Соединенные Штаты созывают во вторник совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии по поводу нового наступления России на Украину.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель

— сообщает издание.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Байден провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди: обсуждали Украину