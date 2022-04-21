Об этом Алексей Данилов рассказал радио «НВ», передает «НБН».

Не является секретом тот факт, что РФ обозначила президента Украины Владимира Зеленского, как цель номер один с начала полномасштабного вторжения в Украину. В Офисе президента ранее заявляли, что глава государства пережил несколько попыток покушения на его жизнь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как у Путина готовили план ликвидации Верховного главнокомандующего Украины. Он поделился информацией, которой владеет украинская разведка.

По словам Данилова, убить президента Украины диктатор РФ Путин поручил главе Чечни Разману Кадырову. Тот 3 февраля посещал Путина, где и получил план ликвидации украинского лидера.

«На этой встречи был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает», — поведал Данилов.

К счастью, ВСУ удалось помешать преступным планам российских оккупантов.

Ранее Данилов озвучил следующую цель Украины после крейсера «Москва».