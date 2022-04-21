Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций Сергея Кислицы в социальной сети «Твиттер», Россия отказалась от такого предложения.

Дословно из сообщения Кислицы:

«Позиция фюрера из Москвы была озвучена уже через несколько часов на Совбезе».

Известно, что представитель Российской Федерации заявил, что «весьма неправдиво и неискренно звучат в таких условиях призывы к миру и прекращении огня».

Согласно его словам, перемирие – «это стремление дать киевским националистам, а также радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться».

Кроме того, он заявил, что это предоставит украинской стороне возможность «устроить новые провокации, а также запустить фейки о действиях солдат РФ».

Ранее предложение ООН о четырехдневном пасхальном перемирие прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.