Заместитель командира 3-й ОШБр в своем Telegram-канале прокомментировал намерение французского лидера достичь перемирия в Украине на время проведения летней Олимпиады, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, для любого из союзников нашей страны существует единственный вариант поспособствовать возвращению мира в Украину – передать Киеву комплексы противовоздушной обороны, технику, а возможно и отправить свой военный контингент.

Жорин считает, что очередной призыв о прекращении огня на определенный период – это даже не смешно. Он предположил, что, по всей видимости, западным странам извлечь сотый урок о том, что РФ демонстративно нарушает все обещания, унижая тех, кто в нее поверил.

Отметим, что в интервью СМИ Макрон сообщил, что он хочет договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летней Олимпиады. Глава Франции рассчитывает, что партнеры Парижа и лидер КНР помогут ему реализовать эту инициативу.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал призыв Макрона к олимпийскому перемирию.