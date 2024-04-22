В интервью Хьюго Декрипту украинский лидер, комментируя предложение главы Франции о прекращении боевых действий на период проведения летних Олимпийских игр, заявил, что он не верит в какой-либо формат перемирия с государством-террористом, информирует «НБН».

По словам Зеленского, Макрон знает, что невозможно «заморозить» конфликт со страной-агрессором, так как французский лидер помнит ситуацию с подписанием договоренностей в нормандском формате.

Гарант подчеркнул, что любое временное прекращение боевых действий российские оккупационные войска обязательно используют для перегруппировки и предоставления дополнительных сил, чтобы уничтожать украинцев.

Ранее призыв Макрона к олимпийскому перемирию прокомментировали в Кремле. Представитель Администрации главы РФ Дмитрий Песков обвинил Украину в эскалации боевых действий.