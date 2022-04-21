Как пишет «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении министов после встречи G20.

Они подчеркнули, что это неспровоцированная и неоправданная агрессивная война, вопиющая нарушающая международное право.

Это осуждение разделяет 141 страна мира в ООН, и это отмечали большинство членов G20 сегодня утром

— отметили министры.

Они напомнили о решении Международного суда ООН, обязывающего Россию остановить войну, развязанную под предлогом якобы предотвращения «геноцида» в Украине, и призвали немедленно вывести войска с территории Украины.

Мы присоединяемся к заявлениям наших лидеров и глав МИД от 7 апреля о самом строгом осуждении ужасных зверств, совершенных российскими военными. Международным организациям и форумам не стоит и дальше вести отношения с Россией «как всегда». Мы будем тесно сотрудничать с партнерами, чтобы действовать должным образом образом на основе общих интересов и правил соответствующих институций. Мы выражаем сожаление по поводу участия России в международных форумах, в частности G20, встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе

— говорится в заявлении.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что ряд западных чиновников устроили бойкот России во встрече Группы двадцати и демонстративно вышли из зала во время выступления министра финансов РФ.

Первыми вышли министр финансов США Джанет Йеллен и глава ЕЦБ Кристин Лагард, далее — еще несколько должностных лиц, в том числе глава Федерального резерва США Джером Павелл, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и вицепремьер Канады Христя Фриланд. Украинские официальные лица также покинули встречу.

Возможный бойкот встречи G20 из-за действий России и идея об её исключении из этого формата обсуждались во многих западных столицах — соответствующие призывы на самом высоком уровне звучали от США, Канады, Британии. Однако в Группе двадцати это поддержали бы не все члены, в частности, Китай и Индонезия, которая в этом году председательствует в G20.

Напомним, ранее мы писали о том, что США ЕС и НАТО обсудили гарантии безопасности и послевоенную поддержку Украины