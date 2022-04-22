В своем Telegram-канале эксперт констатировал, что одной из причин провала «спецоперации» Путина в Украине стала нехватка живой силы, но, несмотря на такую проблему, глава Кремля не будет объявлять мобилизацию, информирует «НБН».

По словам Мюрида, есть две главные причины, почему российское руководство отказывается пополнять свои вооруженные силы новым «пушечным мясом», чтобы бросать его в котел войны с Украинским государством.

Первая причина заключается в управлении – Минобороны России, которое знатно проворовалось, не имеет нужных ресурсов для проведения сложной и масштабной военной операции.

Вторая причина отказа от всеобщей мобилизации – панический страх Кремля перед возможностью народных восстаний. Мюрид отмечает, что вооруженные и организованные бунты россиян – «нож в печень» руководства РФ в условиях непопулярной и непобедоносной войны.

Политической верхушке не страшно проиграть войну в Украине, им страшно вооружить своих граждан. Солдаты, вместо того, чтобы умирать за богатства кремлевской элиты, могут обернуть против нее оружие, что очень хорошо понимают российские власти.

Сместить Путина могут те же «ястребы», поскольку долгое время он демонстрирует свою слабость. Мюрид отмечает, что появится соблазн проводить «фюрера» на Новодевичье кладбище.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, что изменилось для Москвы в начале этого месяца и почему Путин не будет наносить ядерный удар по странам-членам НАТО.