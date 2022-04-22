20 апреля Киев посетил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, днем ​​позже – премьер-министры Дании и Испании. Свои визиты западные партнеры не анонсировали, вероятно, из соображений безопасности. Однако, сам факт прибытия европейских лидеров в Украину, в которой до сих пор идет война, показателен.

Такая международная поддержка – четкий политический сигнал российским оккупантам о том, что наши западные партнеры полностью доверяют руководству и президенту Украины в моменте защиты национальных интересов. Показателем уровня доверия к украинской власти есть и то, что значительное количество дипмиссий и учреждений уже возвращаются из Львова в Киев. Это проявление доверия к государству, способному защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Недавние международные визиты свидетельствуют о политической поддержке нашей страны. Несмотря на все маневры российской федерации и попытки показать, что они якобы осуществляют здесь «миротворческую операцию», главы мировых государств воочию смогли убедиться в зверствах российской военщины на территории Киевской области.

К сожалению, эта ситуация тождественна для всех оккупированных территорий. Россия несет смерть, разрушение, насилие, мародерство. И международные партнеры смогли наглядно, вживую увидеть то, что собственно представляет собой «русский мир».

В свою очередь, россия цинично отвергла предложения Генсека ООН по поводу пасхального перемирия на четыре дня. Аргументировали они это тем, что мировое сообщество таким образом пытается дать возможность «националистам» (согласно русской риторике) перегруппировать свои силы. Но если посмотреть на театр военных действий, то сейчас ВСУ и без перемирия освободилиКиевскую, Сумскую, Черниговскую области, контролируют полностью Николаевщину и ведут успешные бои на Харьковщине и в зоне ООС.

Подобные дипломатические пассажи России дают все основания утверждать: россия превращается в страну-изгнанника, практически нерукопожатную страну. У нее практически не остается международных партнеров, которые предоставляли бы определенные дипломатические сигналы о поддержке курса Кремля.

Важный показатель работы отечественного МИДа – высказывание министра обороны Германии, которая под международным давлением, в том числе после посещения Украины нашими партнерами, заявила о том, что Германия все же предоставит Украине вооружение. Более того, названа даже сумма, которую Германия предложит в качестве поддержки ВСУ. В настоящее время предусмотрено 1 млрд. евро и поставки оружия. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе дебатов в Бундестаге.

Очень хорошо и важно, что мы для Украины смогли предусмотрели в этом бюджете специальный фонд в размере 1 млрд. евро, треть которого сейчас направляется непосредственно на гуманитарную помощь

— сказала Бербок.

Причем речь идет о долгосрочной программе перевооружения ВСУ. Хотя напомню, накануне появлялась информация о том, что Германия категорически отказалась от предоставления Украине тяжелого вооружения.

Положительным моментом являются и заявления стран Балтии. В частности, Литва передала нам тяжелые минометы. Это свидетельствует об уровне доверия и консолидации стран перед российской угрозой. Литва, Латвия и Эстония прекрасно понимают, что они могут сами столкнуться с агрессией России. Тем более, на фоне последних сомнительных заявлений президента Беларуси Лукашенко о вроде бы недружественном поведении этих стран и наращивании сил НАТО в Балтии.

Напомним, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза в 2024 году.