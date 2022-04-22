Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на NHK.

Отмечается, что Северные территории являются «территорией, принадлежащей Японии, но ныне незаконно оккупированные Россией». Этого не было в документе с 2011 года.

«Синяя книга дипломатии» — это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

До этого, 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Японии заявили, что южные «Курилы» это их суверенная территория