Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», он заявил об этом в своем выступлении на четырнадцатом саммите европейских медиа, который проходил в Лех-ам-Арльберге.

В том числе, министр утверждает, что Украинское государство не должно получить статус кандидата в июне месяце, как на то рассчитывает Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский.

Такую свою позицию он пояснил тем, что существуют государства Западных Балкан, которые для того, чтобы стать кандидатом на членство в ЕС, проходили гораздо длинный путь.

Более того, если верить материалу, обнародованному в издании Heute, то Шалленберг считает, что Украине не стоит становиться членом ЕС даже в будущем. По его словам, для Украины должны быть какие-то другие модели, чем вступление государства в Европейский Союз. Глава МИД Австрии призвал к поискам более гибких механизмов сближения Украины и ЕС.

Как известно, Европейский Союз ввел уже не один пакет санкций в отношени России из-за агрессии Путина в Украине.