Как информирует «НБН» со ссылкой на Anadolu Agency, а также сообщение Владимира Зеленского в Twitter, стороны говорили о возможных гарантиях безопасности Украины, продолжении переговоров с РФ, а также эвакуацию граждан из Мариуполя и раненных военнослужащих.

Турецкое издание пишет, что Эрдоган провел телефонный разговор со своим коллегой из Украины. По словам президента Турции, Анкара готова оказывать нужную поддержку переговорному процессу. Кроме того, турецкая сторона также заявила о необходимости обеспечить эвакуацию раненных и мирных жителей из Мариуполя.

В свою очередь гарант Конституции Украины Владимир Зеленский рассказал, что речь шла и об «обмене заблокированных военнослужащих».

Ранее стало известно о важной просьбе Залужного, направленной особенно к блогерам.