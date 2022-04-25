Как сообщает «НБН», об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет Newsmaker.

Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, с уважением к территориальной целостности Молдовы и особому статусу этого региона в ее составе

— заявил Руденко.

На прошлой неделе Молдова два дня подряд вызвала российского посла из-за возмущения в связи с заявлениями российских чиновников.

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