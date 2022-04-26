Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, когда ВСУ перейдут в контрнаступление для освобождения от российской оккупации украинских территорий. Он подчеркнул, что для этого необходимо большое количество тяжелого вооружения, а также живой силы.

«Тяжелого оружия у нас нет, нам очень оно нужно. Запад нам его предоставит, и мы перейдем в контрнаступление», — сказал он.

Арестович добавил, что как только Украина получит необходимое оружие и появится возможность, ВСУ начнут контрнаступление.

К слову, ранее Арестович сделал прогноз по длительности войны в Украине.