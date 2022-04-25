В интервью «Медузе» представитель Офиса Зеленского заявил, что активная фаза военной агрессии России в Украине может утихнуть примерно через две-три недели, к 9 мая, информирует «НБН».

По словам Арестовича, страна-оккупант будет периодически предпринимать попытки наступления на наши территории до октября, однако, как будут разворачиваться события зависит от результата санкционного удара по РФ и помощи западных союзников Киеву.

Советник руководителя ОПУ отметил, что уже в ближайшие недели Кремль отчитает перед россиянами и сообщит о «какой-то промежуточной победе», будут утверждать, что они «защитили народ Донбасса», предложат вступить в переговоры и «забудут» свои заявления о денацификации Украинского государства.

В то же время Арестович не уверен, что украинская сторона согласится участвовать в переговорном процессе, поскольку жители нашей страны выступают за изгнание оккупантов военным путем и требуют уничтожать врагов.

Кроме того, Киев отстаивает жесткую позицию, на которую страна-агрессор может не пойти. В таком случае будет позиционная война, путинские войска будут наносить удары артиллерией, устраивать рейды спецназа, сражаться «за перекресток, за конкретную избушку». Оккупанты попытаются накопить резервы для попыток периодического полунаступления.

Уже в августе россияне возможно пойдут на новое вторжение, однако операция станет меньших масштабов и станет как АТО на Востоке Украины, а может еще меньше. Если провалится это наступления, они могут попытаться атаковать нас еще раз в октябре.

Говоря о судьбе Донбасса и Крымского полуострова, Арестович отметил, что вопрос с этими территориями будет решаться путем политики и дипломатии, поскольку для наступления в этих регионах необходимо намного больше техники, при этом неизвестно, предоставят ли ее западные страны.

Ранее Арестович спрогнозировал итоги наступления армии РФ на Донбассе. Он рассказал, на сколько хватит путинских войск для войны на этой территории.