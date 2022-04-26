Нелегитимный белорусский президент заявил о том, что якобы латыши, поляки и литовцы просят впустить их в его страну, чтобы приобрести дешевую гречку и соль. Глава МИД Латвии потроллил Лукашенко за такие высказывания на своей Twitter-странице, информирует «НБН».

Ринкевич сделал репост с страницы росСМИ в соцсети с цитатой самопровозглашенного белорусского лидера о том, что жители Латвии, Польши и Литвы якобы стоят вдоль границы его страны и просят впустить их для покупки соли и гречки.

Европейский политик публикацию сопроводил фразой Лукашенко, которая стала мемом и поводом для насмешек, потроллив нелегитимного лидера Беларуси.

«А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солью стоят», — написал латвийский министр.

Отметим, что в СМИ часто появляются сообщения о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин намерен ликвидировать Лукашенко, чтобы руководить Белорусским государством. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему лидер РФ намерен избавиться от самопровозглашенного белорусского президента.