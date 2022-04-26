Как информирует «НБН», свою позицию по этому поводу Петр Алексеевич опубликовал в Телеграм.

Дословно из сообщения Петра Порошенко:

«Место Генсека ООН Гутерреша – в Мариуполе, а не в Москве. В эфире французского телеканала LCI призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша уехать в Мариуполь, а не в Москву, чтобы увидеть настоящую картину страшных преступлений российских оккупантов».

Как известно, по итогам визита в Москву генеральный секретарь ООН Антониу Гетерреш заявил, что Организация объединенных наций рассматривает вторжение Российской Федерации в Украину как нарушение территориальной целостности Украины, что противоречит Уставу Организации.

Напомним, ранее Петр Порошенко указал на главный просчет Путина в войне против Украинского государства.