Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что очень трудно смотреть на то, что Владимир Путин и его войска делает в Украине, сообщает «НБН«.

Трудно воспринимать эту, давайте называть вещи своими именами, путинскую чушь о том, что дело тут в нацизме и в том, что надо защищать русских в Украине, в то время как ни одному, ни одному из них Украина ничем не угрожала

— сказал Кирби.

На заявления Кирби отреагировал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова

— сказал российский посол.

Он отметил, что российские официальные лица не позволяли себе подобных заявлений в отношении руководства США. По словам Анатолия Антонова, «стало нормой», что американские чиновники «основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей».

Джон Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно, за то, что запятнал честь своего мундира

— считает российский посол.

Напомним, ранее мы писали о том, что Арестович отреагировал на угрозы Путина нанести «молниеносный удар»