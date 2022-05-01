Как информирует «НБН», сообщает об этом Главное управление разведки.

Согласно информации разведки, речь идет о центральном материале газеты под заголовком «Официальное обращение жителей ПМР к президенту России Путину».

В самом тексте публикации высказывается просьба «привлечь вооруженные силы «МПР» в действиях российской армии». Для этого на территории самой России уже открываются мобилизационные пункты для набора добровольцев, которые будут воевать в армии Приднестровья.

Следовательно, в Кремле пытаются легализовать тысячи своих военнослужащих, которые будут провоцировать с территории «ПМР».

Кроме того, в газете содержится целый ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники. Там говорится о десятках убитых человек, в том числе стариков, женщин и даже детей.

Так как публикация в газете была напечатана еще накануне праздников, есть опасность того, что власти Кремля совершат целый ряд актов устрашения среди местного населения. Ответственность же за все это Москва уже по традиции возложит на «Украинское государство и Запад».

Что интересно, в Великобритании высказались о том, что российские силы в Украине падут раньше, чем считалось ранее.