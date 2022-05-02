Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт Миротворца. Там его назвали пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором

— говорится на странице с его именем в базе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Владимир Зеленский заявил, что Орбану, недавно переизбранному на четвертый срок, придется выбрать между РФ и остальным миром. Будапешту такие высказывания Зеленского не понравились.

Зеленский также заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. По данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией. Качиньский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если он не видит того, что произошло в Буче.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер Польши поддержал эмбарго на российскую нефть и газ и раскритиковал Венгрию