Глава Украины подверг критике турецкие и греческие власти за прием туристов из страны-агрессора. Зеленский заявил, что в нынешних условиях не совсем справедливо зарабатывать на российском туризме, информирует «НБН» со ссылкой на греческий канал EPT.

Украинский президент признал, что турецкое руководство поддерживает нашу страну и выступает посредником, в то же время позволяют отдыхающим из России везти в их страну деньги, заработанные на крови, и готовят для них параллельно несколько туристических путей.

Зеленский подчеркнул, что он должен быть откровенным с лидерством других государств, чтобы выстаивать со странами дружеские отношения. По этой причине глава Украины указал на двойные стандарты Турции и подчеркнул, что нужно обратить внимание на соответствующие процессы ввиду вооруженной агрессии россиян.

Напомним, что из обращения Зеленского в субботу, 30 апреля, стало известно о телефонных переговорах украинского президента с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Глава Украины рассказал, какие шаги предпринимает Лондон, чтобы помочь нашей стране в борьбе с РФ.