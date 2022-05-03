В своем Telegram-канале Пастухов сообщил, что режим Кремля в Российской Федерации вошел в стадию агонии, что стало следствием роковой военно-политической ошибки «коллективного Путина», информирует «НБН».

Эксперт предположил, что российское руководство возможно действительно планировало не войну, а спецоперацию. Но в результате Москва «вляпалась» именно в войну, но не с Украиной, а с Североатлантическим Альянсом и то, что НАТО дистанционно воюет, только усугубляет для РФ ситуацию.

Расчет Кремля был на то, что настоящей войны не будет, что удастся запугать Альянс. Но, по словам Пастухова, Европа перестала «притворяться дохлой кошкой и выпустила когти». Теперь лишний месяц войны работает против страны-террористки, поскольку количество вооружения у ВС Украины растет, повышая их боеспособность.

Политолог констатировал, что «мышеловка захлопнулась» и РФ встряла в войну, которую ей не выиграть практически и даже теоретически. Теперь у Кремля есть только три выхода из ситуации.

Первый вариант развития событий предусматривает начало ядерной войны и самоубийство страны-агрессора, также забрав жизнь большей части человечества. При втором варианте россияне могут воевать до полного изнеможения и бунтов в тылу при очевидном проигрыше.

Наиболее вероятным, по мнению Пастухова, может стать третий вариант: Москва закончит войну быстрым и позорным способом, который пропагандисты представят россиянам как «победу» и «достижение целей спецоперации».

Политолог отметил, что последний случай предполагает, что агония России может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, в любом случае все закончится крахом путинского режима. Российские элиты отомстят диктатору за то, что он заставил их жить в страхе.

Напомним, президент Чехии Милош Земан рассказал, какой иллюзии поддался Путин, планируя наступление на Украину.