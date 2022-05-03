Как информирует «НБН», по его словам, миру нужно быть готовому к полному блокированию всех операций по экспорту и импорту с Россией. В об этом гарант Конституции заявил во время своего видеообращения.

Дословно из сообщения Зеленского:

«Мы сейчас работаем над новыми санкционными шагами в отношении Российской Федерации. В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет от Европейского Союза. В этом пакете должны быть четко прописаны шаги по блокированию доходов Российской Федерации от энергетических ресурсов. Мы в это весьма верим. Это нужно для того, чтобы стране-агрессору не передавали миллиард евро в день за топливо. Однако уже сейчас следует готовиться к следующим шагам по санкциям. Так или иначе, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Российской Федерацией. Так как с этого они зарабатывают в Москве. Более того, они даже не поймут, что мир в Европе и международное право необходимо уважать».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров оскандалился сравнением презпидента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.