Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Популярная политика», где Олег Жданов стал гостем эфира.
Военный эксперт Олег Жданов высказался об озлобленности министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова.
По словам эксперта, США демонстративно не пустили путинского министра на свою территорию.
«Причем, не просто в Америку, а на заседание Совета безопасности ООН месяц назад. Я думаю, что это было сделано преднамеренно. Все в курсе, что вся семья Лаврова проживает в США и там ведет бизнес. Думаю, для него дочь и внучки очень дороги. Он очень злится, что, несмотря на его дипломатический статус, его просто не пустили в Америку. Вот он так грубит, хочет обидеть, как он это сделал с Израилем», — сказал Жданов.
Стоит отметить, что ранее США ввели санкции против жены и дочери Лаврова. Дочь путинского министра Екатерина родилась в США. Училась, получила высшее образование дочь Лаврова тоже в США. У нее американское гражданство.
Ранее Жданов рассказал, когда закончится наступление армии РФ на Донбассе.
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