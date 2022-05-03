Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Популярная политика», где Олег Жданов стал гостем эфира.

Военный эксперт Олег Жданов высказался об озлобленности министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова.

По словам эксперта, США демонстративно не пустили путинского министра на свою территорию.

«Причем, не просто в Америку, а на заседание Совета безопасности ООН месяц назад. Я думаю, что это было сделано преднамеренно. Все в курсе, что вся семья Лаврова проживает в США и там ведет бизнес. Думаю, для него дочь и внучки очень дороги. Он очень злится, что, несмотря на его дипломатический статус, его просто не пустили в Америку. Вот он так грубит, хочет обидеть, как он это сделал с Израилем», — сказал Жданов.