Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев, сообщает «НБН».

Самая интересная и показательная ситуация сейчас с компанией Gazprom Germania, которую немцы взяли под свой контроль. По сообщениям Bloomberg, «Газпром» отказался принимать деньги от этой компании. В Bloomberg написано, что эта компания рассматривала вариант выполнять оплату в рублях. Но по моей информации, они не собирались платить в рублях. Но кроме формы оплаты «Газпром» явно хочет мести

— отметил Коболев.

4 апреля 2022 года вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что бывшая немецкая «дочка» «Газпрома» — Gazprom Germania — временно, до 30 сентября, передана под управление Федерального сетевого агентства Германии.

Германия будет временно управлять бывшим подразделением «Газпрома», чтобы обеспечить безопасность поставок газа.

Германия также не исключает национализации Gazprom Germania. В состав группы Gazprom Germania входит дистрибутор Wingas и оператор хранения Astora. В 2019 году консолидированный оборот группы Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году — 13 млрд евро.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Австрия заявила, что поддержит любые санкции против России, кроме газовых