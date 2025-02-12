Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Суспільного» в спецслужбах, данный тип атаки был направлен на главного подрядчика «Газпрома» — компанию «Газстройпром» (ГСП), финансирующей войну РФ против Украины.
В частности, украинским киберударом задета соответсвующая инфраструктура:
- «Газпром-автоматизации»;
- «ГСП-комплектации»;
- «Инфосервис-региона»;
- «Вектор-востока»;
- «ССК-газрегиона»;
- «ГСП-центра»;
- «ГСП-сервиса»;
- «ГСП-технологий»;
- «ГСП-механизации»;
- «ГСП-нефтегазпереработки»;
- «ГСП-переработки»;
- «ГСП-ГСМ»;
- «ГСП-1»;
- «ГСП-2»;
- «ГСП-4»;
- «ГСП-5»;
- «ГСП-6»;
- «ГСП-7»;
- «Сферы-групп»;
- «ГСП-инвестиций»,
- «Газстройпром-автотранспортного предприятия»;
- «ГСП-финанса».
В результате вышеописанной спецоперации, взломаны и выведены из строя не менее 120 физических серверов-гипервизоров, а также удалены данные с файловых хранилищ (уничтожена документация на 2 000 Терабайт).
Кроме того, введены в состояние непригодности 10 000 компьютеров сотрудников критически-важных предприятий РФ с одновременной остановкой функционирования всех систем и сервисов.
В ГУР добавили — убытки, причиненные компаниям «Газпрома», составят от десятков до сотен млн долларов США.
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