Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Суспільного» в спецслужбах, данный тип атаки был направлен на главного подрядчика «Газпрома» — компанию «Газстройпром» (ГСП), финансирующей войну РФ против Украины.

В частности, украинским киберударом задета соответсвующая инфраструктура:

«Газпром-автоматизации»;

«ГСП-комплектации»;

«Инфосервис-региона»;

«Вектор-востока»;

«ССК-газрегиона»;

«ГСП-центра»;

«ГСП-сервиса»;

«ГСП-технологий»;

«ГСП-механизации»;

«ГСП-нефтегазпереработки»;

«ГСП-переработки»;

«ГСП-ГСМ»;

«ГСП-1»;

«ГСП-2»;

«ГСП-4»;

«ГСП-5»;

«ГСП-6»;

«ГСП-7»;

«Сферы-групп»;

«ГСП-инвестиций»,

«Газстройпром-автотранспортного предприятия»;

«ГСП-финанса».

В результате вышеописанной спецоперации, взломаны и выведены из строя не менее 120 физических серверов-гипервизоров, а также удалены данные с файловых хранилищ (уничтожена документация на 2 000 Терабайт).

Кроме того, введены в состояние непригодности 10 000 компьютеров сотрудников критически-важных предприятий РФ с одновременной остановкой функционирования всех систем и сервисов.

В ГУР добавили — убытки, причиненные компаниям «Газпрома», составят от десятков до сотен млн долларов США.

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