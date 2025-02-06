Как информирует «НБН» со ссылкой на местное издание DennikN, c 1 февраля, словацкая компания-поставщик SPP получает российское «голубое топливо» через газовый трубопровод «Турецкий поток».

Исходя из слов главы вышеуказанной компании Войтеха Ференча, SPP не намерена аннулировать свой контракт, заключенный с российским «Газпромом», поскольку срок действия этой коммерческой договоренности истекает лишь в 2034 году.

Ференч добавил — транспортировка ресурса не из РФ, будет стоить Словакии на 90 млн евро больше, из-за необоснованно повышенной стоимости транзита.

Следует напомнить, что от президента Украины Владимира Зеленского прозвучало предупреждение — Киев не станет пролонгировать транспортировку российского газа, даже если речь коснется транзита «голубого топлива», формально принадлежащего иному государству, а фактически — «Газмпрому».

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт отвечал, хватит ли Украине газа для обеспечения населения после остановки транзита из РФ.