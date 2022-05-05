Воспитанием Степана занималась мама Мария Ивановна — учительница математики, поэтому с детства сын стремился к изучению точных наук. В школе учился на отлично и закончил ее с золотой медалью. В период с 1986 по 1988 год как настоящий мужчина Степан Ивахив прошел срочную службу в Вооруженных Силах. Воинская часть находилась в 30-ти километрах от Чернобыльской АЭС, где как знают все произошла страшнейшая катастрофа. Тяга к знаниям, трудолюбие и математический склад ума позволили беспрепятственно поступить в Ровенский институт управления водными ресурсами. В 1992 году Ивахив получил профессию инженера-строителя. После окончания института женился на Ивахив Светлане Владимировне 1973 года рождения. В 1994 году в семье Ивахив родился первый ребенок, девочку назвали Татьяной, спустя 9 лет супруги решились на второго ребенка — сын Антон, а в 2012 году Светлана родила дочь Анну.

Предпринимательская деятельность

Прежде чем попасть в список Forbes, Ивахив проделал огромный путь, начиная от небольшой компании до крупной корпорации. Предпринимательскую деятельность Степан Петрович начал после окончания ВУЗа. Его друг Игорь Еремеев предложил совместно вести бизнес в сфере продаж. Мужчины занимались реализацией одежды, но в 1995 году они принимают решение о прекращении этого бизнеса, чтобы зарегистрировать в Луцке ООО «Торговый дом», компания торговала хлебом. Через некоторое время, владельцы бизнеса поняли, что перепродажа энергии более востребована и прибыльна.

Так была создана СП «Западная нефтяная группа» или WOG. На сегодняшний день компания Еремеева и Ивахив WOG — крупный импортер топлива в стране, обеспечивает качественным горючим, предоставляет всевозможные услуги водителям по всей территории Украины и является одной из популярных монобрендовых сетей АЗК.

История компании WOG

Первая АЗС была открыта на Волыни в 2000 году, а к 2003 году заправок WOG существовало более 250 штук. Вскоре компании присвоили звание «Золотой торговой марки Украины». С каждым годом компания под руководством Степана Петровича стремительно расширялась за счет строительства новых АЗС. Но на одних заправках предприниматель и его команда не остановилась, так в 2008 году стартовал запуск сетей автоматических портальных моек Dolphin. Также профессионалы компании вывели на рынок качественный бензин нового поколения. В этом же году компания вывела на рынок бензин нового поколения «Mustang 95», «Mustang 100». В 2011 году объявлена номинация «Сеть автозаправочных станций года» победу в ней конечно же одержала WOG. На тот момент количество заправочных станций по Украине перевалило 400. Одно из достижений нефтяной группы – LPG MUSTANG выпущенный в 2014 году брендированный газ, а в 2016 начали запускать в поездах Интерсити+ и Интерсити WOG Cafe. Затем открыли кафе в Львовском и Одесском аэропорту.

В 2020 и 2021 году компания развивает фудзоны на АЗС, в заведениях появляются кофейные машины нового поколения, сотрудничество с ресторатором Дмитрием Борисовым позволило WOG расширить ассортимент продукции, а следовательно и увеличить количество прирост клиентов. На середину 2021 года компания остается лидером импорта бензина для Украины, около 99 тысячи тонн за полгода!

Роль Степана Ивахив в общественной деятельности

Кроме предпринимательства Степан Ивахив активно проявляет себя в социально-политической деятельности:

«Человек года Волынского края» в номинации «Патриот Волыни»;

«Меценат года» в городе Ковель — 2012 год;

Почетный президент волейбольного клуба «Континиум-Волынь-Университет»;

Глава федерации дзюдо Волынской области;

Руководитель Всеукраинской гражданской организации «Киокушинкайкан карате»;

Возглавляет Волынскую областную организацию «Спортивный клуб «Континиум — Волынь спортивная»;

Основатель волынского областного благотворительного фонда «Патриоты Волыни».

Помощь Шацку

Степан Петрович помогает жителям городов Украины, так в Шацке (Волынская область) народный депутат занялся вопросом вывоза мусора, поскольку после присоединения к городку 6 сельских администраций, для вывоза мусора не хватало специализированной техники, а вывоз мусора на тракторном прицепе был малоэффективным. Около полутора миллиона потребовалось на покупку многофункционального мусоровоза, теперь уборка территории Шацка не доставляет хлопот коммунальным службам.

Не обходит стороной Ивахив больницы и учебные заведения. Во время эпидемии Коронавируса недопустимо, чтобы в больницах функционировало старое полу рабочее оборудование. Шацкая больница получила новый рентген-аппарат, поскольку без высокоточной аппаратуры сложно поставить верный диагноз и наблюдать за течением болезни. Благодаря Степану Ивахив с госбюджета выделили 1,5 миллиона гривен для покупки качественного аппарата.

Каждый год благотворительный фонд нардепа «Патриоты Волыни» организовывает самым маленьким жителям города сюрпризы к Новогодним праздникам. К концу года около 21 тысячи детей получили вкусные подарки. Среди них дошкольники, ученики младших классов и дети-сироты.

Благотворительность в Ковеле

В Ковеле на протяжении 10 лет в детских садах и школах постепенно заменяют старые окна на энергоэффективные металлопластиковые. По началу замена происходила за счет родительских средств, но поскольку дело дорогостоящее и время затратное без сторонней помощи не обойтись. Так фонд Степана Петровича совместно с городской администрацией проинвестировали для этих целей средства, так на конец 2021 года Ковель получил 10 миллионов от фонда, на сегодняшний день заменены окна во всех школах города.

Несмотря на стремительное развитие компьютерных технологий, библиотеки все равно пользуются спросом даже среди молодежи и остаются культурным наследием любого общества. Но какая библиотека без библиотекаря? К всеукраинскому дню библиотек (30 сентября) Ивахив и его фонд поздравили ковельских библиотекарей. Депутат договорился о дополнительном тираже с издательством «А-ба-ба-га-ла-ма-га» книг известной украинской писательницы Марии Матиос. Так в каждой библиотеке 21 округа появились экземпляры книг «Солодка Даруся» та «Букова земля», объем тиража составил тысячу книг.

Капитальный ремонт отделения больницы в Ратном.

Совместная работа Степана Ивахив и районной администрации города Ратное, позволила открыть отделение интенсивной терапии в центральной больнице после капитального ремонта. На ремонт отделения с десятью палат выделили более миллиона гривен. Ремонт отделения интенсивной терапии был очень важен для горожан, ведь здесь оказывают помощь людям с наибольшей тяжестью заболеваний. В отделение закуплено современное оборудование для диагностики и постоянного мониторинга течения болезни, также приобретены аппараты ИВЛ.

Это не первое отремонтированное отделение больниц, ранее Степан Петрович активно участвовал в финансировании ремонта хирургического отделения, где спасли уже не одну жизнь. Кроме этого, депутат регулярно поддерживает экономическое положение больницы.

Политическая деятельность

Политическую карьеру Ивахив решил начать в 2002 году, а именно финансировать политическую партию Верховной рады «Новое поколение Украины». По истечении 5 лет партия была реформирована в общественно-политическое движение «Родина». Несмотря на то, что первая попытка бизнесмена попасть в украинский парламент не увенчалась успехом, в 2010 году Степану все же удалось получить долгожданный депутатский мандат Волынского областного совета. Через пару лет предприниматель, благодаря своему упорству отправился в одномандатный округ Волынской области уже как самовыдвиженец. В 2012 году был избран народным депутатом Украины по 21 одномандатному избирательному участку и на последующих выборах был избран повторно.

Слухи о банкротстве WOG

Недавно в СМИ пустили слух, что якобы владельцы WOG должны десятки миллионов долларов и вскоре АЗС компании исчезнут так как находятся под залогом. Конкуренты всячески пытались найти хоть какой-то компромат, чтобы добиться развала компании. Невзирая на такую многоуровневую информационную атаку, после смерти Еремеева совладельцы фирмы Степан Ивахив и Сергей Лагур удержали высокие позиции бренда и статус одной из главных компаний по поставке топлива.

Даже спустя 5 лет WOG, это:

— высококачественное топливо;

— инновационные технологические решения;

— клиентский сервис на высшем уровне.

Тем не менее в 2016 году произошла крупная ссора между ГФС и ВОГ. Первая сторона обвинила Ивахив и Лагура в уклонении от уплаты пошлины.

Летом того же года Государственная фискальная служба прислала письмо об увеличении акцизного сбора на 400 млн. грн. Вокруг ссоры компании и службы возникли разногласия среди экспертов, мало кто поддержал обвинения в сторону WOG. Вскоре West Oil Group подали исковое заявление, в результате судового разбирательства компания одержала победу. И это неудивительно, ведь за все время существования Ивахив и Лагур добросовестно платили налоги и не имели конфликтов с фискальной службой. В период с 2016 по 2019 год фирма достойно прошла налоговые проверки, без выявления серьезных нарушений.

Несмотря на обвинения ГФС, клиент “зеленых” АЗС не почувствовали изменений в худшую сторону: топливо, как и прежде качественное, а обслуживание на высоте. Постоянное совершенствование качества топлива и его контроль в сети АЗС WOG производится лучшей международной исследовательской станцией «Глобус-Петролеум». Помимо этого, водители отмечают, что заправки всегда чистые с современными магазинами WOG Market, а еда в WOG Cafe разнообразная и очень вкусная.

Сеть АЗС WOG продолжает развиваться:

Строит новые автозаправочные комплексы. Работает над развитием клиентского сервиса. Постоянно внедряет инновационные технологичные решения. Регулярно берет участие в благотворительных акциях.

Слухи об огромных долгах WOG

Безусловно, чтобы бизнес рос и процветал необходимы немалые вложения, «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не исключение, хозяевам компании необходимы были кредитные средства, чтобы улучшить качество продукции и клиентского обслуживания. Долги wog с 2019 года не зависли в воздухе, государственный «Ощадбанк» провел реструктуризацию задолженности, также пересчет долга провел банк ПУМБ. Осенью прошлого года бизнесмены опровергли слухи о банкротстве WOG и нестабильном финансовом положении. Согласно договору компания выполняет все кредитные обязательства четко по срокам.

WOG и благотворительность

Пару лет назад сеть WOG открыла благотворительный проект «Дорога к сердцу» и за короткое время было собрано 1 млн 1418 грн. С пожертвований закупили медицинское оборудование для центральных поликлиник нескольких райцентров, для херсонской детской больницы и кардиохирургического центра в Киеве.

Best Retail Project наградил ВОГ за самый масштабный благотворительный проект года. Известная телеведущая Мария Ефросинина вместе со Степаном Петровичем и благотворительным фондом «Твоя опора» в 2019 году собрали 1,5 миллиона гривен на приобретение для Института им. Амосова УЗИ-аппарата.

В начале этого года, всего лишь за месяц действующей благотворительной акции «Пробег с верой в сердце» клиенты АЗС выкупили более 200 тысяч сердечек на сумму 400 тыс. грн. Эти деньги будут переведены на помощь детям с заболеваниями сердца.

С ответственностью владельцы компании относятся и к окружающей среде, к примеру, WOG поддерживает развитие солнечной энергетики, используя солнечные батареи уменьшается выброс С02. На АЗС установлены приемные пункты использованных батареек, более 500 кг батареек уже отправлено на переработку. Ивахив Степан Петрович и WOG создает будущее на восстанавливающихся энергетических источниках, готовится к улицам с электромобилями и делает все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние вредоносных отходов на природу уже сегодня!