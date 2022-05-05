Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», по его словам, нужно ждать «лучшего момента» для внесения в повестку дня для лидеров Евросоюза заявки на членство Украины в Европейском Союзе.

Дословно из заявления Шарля Мишеля:

«Я буду обязан оценить в Совете, когда мы будем готовыми к тому, чтобы включить эту тему в повестку дня ЕС. Я буду консультироваться со всеми действующими лицами, чтобы дать возможность оценить, когда наступит лучший момент, чтобы мы были готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы… И сегодня я не могу точно сказать, будет ли это в июне, или позже».

В это же время он добавил, что заявка Киева уже находится на этапе прохождения всех необходимых процедур в ускоренном темпе.

Президент Европейского Совета констатировал:

«По сути, спустя несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Европейской комиссии предоставить собственные выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Но де-факто решение было принято всего за несколько дней».

Ранее в МИД Украины отреагировали на заявление главы МИД Австрии о том, что Украинского государства не должно быть в Европейском Союзе.