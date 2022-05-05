Об этом Христо Грозев заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на YouTube, передает «НБН».

Далеко не все в окружении российского диктатора Владимира Путина знали о его намерениях начать полномасштабную войну против Украины. Многие из окружения диктатора думали, что все ограничится эскалацией на Донбассе.

По словам журналиста Христо Грозева, не знал об этом и глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Это абсолютно так. Источник, который знаком близко с дочерью Лаврова, услышал от нее, что даже Лавров верил до конца, что будет что-то там типа угроз войны, но реально только т.н. «Л/ДНР» и он сам был в шоке. Когда узнал, что будет настоящая война», — сказал Грозев.

К слову, ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.