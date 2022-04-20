Как информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Bloomberg, глава страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин принимал решение относительно начала войны против Украины с горсткой людей. Более того, с того момента круг его советчиков еще больше сузился. А приближенные к президенту России люди не видят никаких шансов на то, что российский лидер изменит свой курс.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Согласно словам двух человек, спустя несколько недель после начала вторжения РФ в Украину круг советников, а также контактов Путина сузился еще больше, если сравнивать это с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми раньше он жестко консультировался Эти люди говорят, что решение относительно вторжения было Путиным принято и еще горсткой ястребов, в число которых входит Шойгу, Герасимов и Патрушев».

Также согласно данным издания, спустя практически восемь недель после того, как Путин ввел войска в Украину, у РФ растут военные потери. Также государство-оккупант столкнулось с беспрецедентной международной изоляцией.

«Небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо подвергает сомнению решение Путина начать войну. Ряды тех из вершины власти, кто критикуют войну, остаются ограниченными», — говорится в материале.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия якобы передала Украине некий документ с четкими формулировками по переговорам.