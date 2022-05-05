Как информирует «НБН» со ссылкой на Infopost, венгерские чиновники убеждены, что приняли правильное решение, когда запретили через собственную территорию транспортировать вооружение в Украинское государство. В частности, об этом заявил секретарь по вопросам информации Министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер.

Дословно из заявления чиновника:

«Такая атака говорит о том, что нами было принято правильное решение, когда Венгрия не зохотела отправлять оружие на войну в Украину».

Согласно его убеждению, перевозки военных грузов через венгерско-украинскую границу могут стать целями для атак со стороны захватчиков Российской Федерации.

Что интересно, в это же время Менцер подверг сомнению пакет санкций Европейского Союза в отношении газа и нефти из России. Он сказал, что позиция Венгрии остается четкой: их страна не может поддержать такие санкции на импорт, «так как народ не должен платить цену войны».

Ранее в США заявили, что своими обстрелами территории Украины Российская Федерация не сможет помешать поставкам вооружения в Украину.