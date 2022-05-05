Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, в Европейском Союзе предложили расширить санкции в отношении бывшей гимнастки, которая тесно связана с российским президентом Владимиром Путиным.

В материале издания со ссылкой на проект документа собеседников, близких к этому вопросу, говорится, что санкционный список должен быть утвержден европейскими правительствами, но сам текст еще может быть изменен, прежде, чем его согласуют.

По всем ожиданиям, послы Евросоюза встретятся утром, шестого мая, чтобы обсудить, а также потенциально утвердить уже шестой пакет санкций против России, который включает меры по постепенному прекращению импорта нефти из России.

Кроме того, в документе указывается, что National Media Group является холдинговой компанией, которая владеет долями почти всех главных российских медиа, которые активно распространяют государственную пропаганду. Как следствие, эта компания ответственна за поддержку действий, которые подрывают независимость, а также территориальную целостность Украинского государства.

Напоследок добавим, что в документе говорится, что Кабаева «тесно связана с российским президентом Владимиром Путиным».

Ранее в СМИ появилась информация о том, почему США не вводят экономические ограничения в отношении Алины Кабаевой.