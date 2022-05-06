Как информирует «НБН», Гутерри заявил об этом во время заседания Совета безопасности ООН.

Дословно из заявления Гутерриш:

«В настоящее время идет третий этап операции по спасению гражданских лиц из заблокированного города Мариуполь. Однако наша политика состоит в том, что мы не намерены говорить о каких-либо других деталях до того времени, пока эта операция не завершится. По состоянию на текущее время уже известно о порядка 500 гражданских лиц, которые были спасены и доставлены в безопасные места. Все они длительное время жили под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами, а также страдали от нехватки пищи, медикаментов и питьевой воды».

Кроме того, Генеральный секретарь ООН высказал слова надежды на то, что в будущем получится достичь режима прекращения огня для спасения гражданских, которые оказались в эпицентре боевых действий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне заявили об отводе большей части сухопутных войск РФ от Мариуполя.