В обращении к польскому народу Дуда заявил, что Украина является для их государства дружественной страной, которые не будут больше друг для друга заграницей. Слова президента о том, что «не будет больше границы» его страны с Украинским государством взволновала Гиркина, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале напуганный террорист выразил обеспокоенность тем, что против российской армии мощным фронтом выступят украинские защитники вместе с союзниками из НАТО. Диверсант РФ уверен, что громкое заявление президента Польши – анонс прямого участия войск Североатлантического Альянса в российско-украинской войне.

Стрелков написал, что якобы вопрос с вводом польских военных на украинскую территорию уже решен и состоится ближайшие 1-2 недели. Также он уверен, что вслед за Польшей на стороне Украины будут воевать вооруженные силы Румынии и Турции.

Боевик добавил, что он не представляет, как в такой ситуации Кремль может помешать другим странам помогать Украине прямым участием в противостоянии вооруженной агрессии российских захватчиков. Напомним, что Гиркин нашел виновных в провале «спецоперации» Путина в окружении кремлевского диктатора. Террорист разразился оскорблениями в адрес приближенных к российскому президенту, на которых Стрелков возложил ответственность за крах военного плана главы РФ.