Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Сегодня, 9 мая президент США Джо Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков пошутил, что это классный «подарок» для диктатора РФ Владимира Путина.

Ведь американский ленд-лиз поможет ВСУ существенно переломить ситуацию на фронте.

«Такой классный подарок подготовил Байден Путину на день «победобесия»», — сказал Гудков.

Он отметил, что в свое время американский ленд-лиз помог переломить ход истории во время Второй мировой войны.

«Это очень хорошо. Такое яичко к пасхальному дню получилось», — добавил он.

Кроме того, он высказался по поводу того, что Россия отменила воздушную часть парада в Москве. Гудков считает, что у России серьезные проблемы с авиацией.

«Мне кажется, там авиации не осталось. Она либо на фронте, либо на ремонте, либо стоит, в воздух подняться не может», — сказал он.

К слову, на параде в Москве по каким-то причинам отсутствовал начальник Генштаба РФ Герасимов.