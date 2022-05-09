Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ICTV.

В столице страны-агрессора Москве 9 мая традиционно прошел военный парад Победы. Парадом командовал главнокомандующий сухопутными войсками РФ, генерал Олег Салюков. А принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тем временем диктатор РФ Владимир Путин сидел на специальной трибуне вместе с ветеранами.

При этом многие обратили внимание, что на параде не было начальника Генштаба ВС РФ, генерала Валерия Герасимова. Его отсутствие породило много вопросов, учитывая его высокую должность и «сакральное» значение 9 мая для российской пропаганды.

Ранее появилась информация, что Путин отправил Герасимова в Изюм (Харьковская область), чтобы тот лично командовал наступлением. Некоторые источники распространяли информацию о том, что путинский генерал получил в Изюме ранение. Однако подтверждения этому нет.

Тем временем в эфире YouTube-канала «Украина-24» Олег Жданов заявил, что некоторые инсайдеры говорят о том, что Путин отстранил Герасимова от командованием российскими войсками в Украине.

«Он не справился с поставленными задачами, не выполнил то, что ему сказали

Ранее Орешкин объяснил, почему Путин отправил Герасимова в Изюм.