В своем Twitter-аккаунте советник главы ОПУ высказался по поводу жалкого парада в российской столице в честь 9 мая и абсурдных заявлений Путина во время обращения к согражданам, информирует «НБН».

Путин попытался оправдать войну тем, что над Россией нависла угроза со стороны стран Североатлантического Альянса, поэтому он первым нанес удар по «бандеровцам и нацистам», на которых якобы делал ставку Запад.

Комментируя речь кремлевского диктатора, Подоляк напомнил российскому лидеру, что государства члены-НАТО не планировали нападать на Российскую Федерацию, а Украина не намеревалась атаковать Крым. Представитель Офиса Зеленского подчеркнул, что военные страны-агрессора гибнут, не защищая родину, а пытаясь оккупировать чужую страну.

Ранее Подоляк ответил на утверждение Кремля о том, что россияне противостоят НАТО и США, а не Украинскому государству. Советник руководителя Офиса Зеленского заявил, что таким образом Москва пытается оправдать свою бездарную армию и провал «спецоперации».