Американский лидер Джо Байден считает, что глава Кремля Владимир Путин стал заложником войны, которую он начала на территории Украины. Теперь же российский лидер не имеет никакой возможности выйти из нее.

Как информирует «НБН», такое высказывание главы Белого дома процитировало издание Reuters.

Так, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Путин является весьма расчетливым. При этом лидер США добавил, что он весьма обеспокоен тем, что «в настоящее время Путин не имеет выхода из войны». Джо Байден подчеркнул, что он попытается понять, что с этим делать.

Помимо того, отмечается, что Владимир Путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу Североатлантического Альянса. Однако Соединенные Штаты Америки и многие страны Европы сделали шаг на помощь Украинскому государству.

Насколько известно, вчера, девятого мая, американский лидер Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это означает, что отныне у президента США есть расширенные возможности для предоставления военной и не только помощи Украинскому государству. Некоторые аналитики уже заявили, что благодаря такому решению США ВСУ уже этим летом смогут пользоваться американским оружием, которое Вашингтон передаст Киеву в рамках этого документа.