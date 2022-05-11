В своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента раскритиковал западных политиков, которые пытаются не допустить членства Украинского государства в Евросоюзе, информирует «НБН».

В частности, иностранные политические деятели предлагают украинским властям альтернативу членству в Европейском Союзе. По словам Подоляка, их попытки подменить вступление нашей страны в ЕС на символические форматы, это «хорошая мина при плохой игре».

Представитель ОПУ заявил, что десятки тысяч его соотечественников заплатили своей жизнью, сделав выбор в пользу европейского пути, а не ради «новой серии игры в наперстки». Подоляк акцентировал внимание на том, что Украинское государство должна получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, что федеральный министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не нужно предлагать членство в Европейском Союзе. На такое заявление отреагировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.